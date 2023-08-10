Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine ağzımızın tadı kaçtı: Peynir ve sütte büyük tehlike Yine ağzımızın tadı kaçtı: Peynir ve sütte büyük tehlike 10 Ağustos 2023 Perşembe Saat: 15:05 Süt, süt mamulleri ve hayvanlardan bulaşan "brusella" hastalığı için Türkiye'de de alarm çanları çalmaya başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d4d287a035d61aee264cf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da elektrikli scooter dehşeti kamerada Babasından daire talebi reddedilen genç kadın çılgına döndü MHP’nin seçim şarkısı ortaya çıktı Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu 4 ay sonra yuvaya döndü Canlı yayında Bahçeli hakkında olay iddia O dünyanın en zehirlisi! Türkiye'de bir sitenin bahçesinde bulundu İstanbul’da güpe gündüz çifte silahlı saldırı kamerada O dünyanın en zehirlisi! Türkiye'de bir sitenin bahçesinde bulundu İstanbul'da günlük kiralık evde korkunç cinayet