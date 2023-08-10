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  4. Yine ağzımızın tadı kaçtı: Peynir ve sütte büyük tehlike

Yine ağzımızın tadı kaçtı: Peynir ve sütte büyük tehlike

Süt, süt mamulleri ve hayvanlardan bulaşan "brusella" hastalığı için Türkiye'de de alarm çanları çalmaya başladı.

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