Yine akran zorbalığı! 16 yaşındaki kızı dövüp kameraya kaydettiler!

İstanbul Arnavutköy'de 16 yaşlarında bir grup kız çocuğu, yaşıtları olan kız çocuğunu darbedip o anları kameraya kaydetti.

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