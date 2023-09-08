Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine başı boş Pitbull kabusu! O anlar kamerada Yine başı boş Pitbull kabusu! O anlar kamerada 08 Eylül 2023 Cuma Saat: 14:50 Antalya'da başı boş dolaşan pitbull cinsi bir köpek, o sırada sokakta köpeğini gezdiren kadına ve köpeğine saldırdı. Kabus dolu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64fb0a840934206bd6328573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul’da 10 bin euro rüzgarla etrafa saçıldı Kaplan çetesinin lideri gözaltında Türkiye'de 1.040 metrelik mağarada mahsur kalan bilim insanına ulaşıldı Restoranda garsona ''yemek geç kaldı'' diye linç girişimi Erdoğan'ın Milli güreşçiyle diyaloğu olay oldu Barajlar için hidrolojik ağaçlandırma önerisi İstanbul'da orman yangınları için yeni önlem Muğla’da orman yangını Cübbeli Ahmet tarikat mı değiştirdi ? Açıklama geldi