Yine başı boş Pitbull kabusu! O anlar kamerada

Antalya'da başı boş dolaşan pitbull cinsi bir köpek, o sırada sokakta köpeğini gezdiren kadına ve köpeğine saldırdı. Kabus dolu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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