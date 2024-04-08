Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine başıboş köpek dehşeti: Baba oğlu için kendini feda etti Yine başıboş köpek dehşeti: Baba oğlu için kendini feda etti 08 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 07:55 Güncelleme: 08 Nisan 2024 Pazartesi 07:55 Bursa'da sokak köpekleri bir çocuğa saldırdı. Çocuğunu kurtarmak isteyen baba kendini feda ederken yaşanan dehşet saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661378dee211a3e9640e0273" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadıköy'de Galatasaraylı baba ve kıza saldırI 71 ilde bayram temizliği: 959 zanlı yakalandı İstanbul'da gece yarısı yangın paniği: 11 kişi mahsur kaldı Paris'te patlama: Ölü ve yaralılar var Bahar beklerken kış geldi... Bir şehrimiz bembeyaz kar örtüsü altında Oy pusulasındaki ''lakap'' yüzünden mazbatasını alamadı Kadınlar tartıştı, eşleri çatıştı... Yaralılar var Galatasaray golü attı, Fenerbahçe sahadan çekildi AK Parti'yi meğer cübbeli Ahmet kurtarmış