Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine başıboş köpek dehşeti! Yine başıboş köpek dehşeti! 13 Mart 2023 Pazartesi Saat: 09:30 Güncelleme: 13 Mart 2023 Pazartesi 09:30 Kırşehir'de sokak köpeklerinden kurtulmak için çıktığı aracın camının kırılmasıyla yaralanan çocuk büyük şok yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640ec2fd0102d57eb8566d33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da lüks restoranda ortalık savaş alanına döndü Fırsatçılar yine iş başında! Kira ve konut fiyatları bir anda uçtu Böyle acı görülmedi, düğün yemeği cenaze yemeği oldu Depremde 89 cana mezar olan iş merkezinin çökme anı ortaya çıktı CHP'den Kılıçdaroğlu paylaşımı: Başlıyoruz Perinçek'ten Erdoğan'ı kızdıracak sözler: ''Cinayet ve gaflettir'' 42 araçlık korkunç kazada ortalık savaş alanına döndü Trabzonlu ''Bombacı Mülayim'' herkesi şoke etti Bir kadın cinayeti daha! Eşi olacak cani tarafından katledildi