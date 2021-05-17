Yine bekçi yine şiddet

Bekçiler, bir kez daha şiddet görüntüleriyle gündeme geldi. Siirt'in Şirvan ilçesinde fırında çalışan iki kardeş ile fırında bulunan bir kişinin bekçilerin şiddetine maruz kaldığı görüntüler ortaya çıktı.

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