Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine bekçi yine şiddet Yine bekçi yine şiddet 17 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 13:46 Bekçiler, bir kez daha şiddet görüntüleriyle gündeme geldi. Siirt'in Şirvan ilçesinde fırında çalışan iki kardeş ile fırında bulunan bir kişinin bekçilerin şiddetine maruz kaldığı görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60a249836825b22ea64a75f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Baraja düşerken otlara tutunarak hayatta kaldı Müşterisine sarkıntılık yapan taksiciye meydan dayağı Kendisine kafa atan kişiye kurşun yağdırdı Almanya'da Türk vatandaşına polis şiddeti Baltalı dehşet: Annesinin boğazını kesti, iki polis ve kardeşini yaraladı Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada olay oldu Adem Büyük’ün eşi, sosyal medyadan gelen hakaretlere tepki gösterdi Şiddetin böylesi görülmedi: Döverken eli acıdığı için... Korkunç olay! Kocasını darp edip gözlerini oymaya çalıştı