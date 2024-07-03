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  4. Yine bir asansör faciası: Bir kadın korkunç bir şekilde can verdi

Yine bir asansör faciası: Bir kadın korkunç bir şekilde can verdi

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Yozgat'ta asansör kabini ile duvar arasında sıkışan kadın hayatını kaybetti.

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