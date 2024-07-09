Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine bir asansör faciası: Bir kadın korkunç bir şekilde can verdi Yine bir asansör faciası: Bir kadın korkunç bir şekilde can verdi 09 Temmuz 2024 Salı Saat: 07:56 Güncelleme: 09 Temmuz 2024 Salı 07:56 İstanbul'un Fatih ilçesinde bir aktar dükkanında çalışan yabancı uyruklu işçi arızalanan yük asansöründen kaçmak isterken başı sıkışınca feci şekilde can verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668cc2fa2a06f17f88096923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Van'da sel: Evler sular altına kaldı 19 ilde operasyon: Onlarca gözaltı var Kadınlar plajı karıştı: 8 kadın bir olup kadın görevliyi hastanelik etti Tekel bayisinde tüfekli müşteri paniği Önce evini yakmaya ardından da intihara kalkıştı Türkiye’nin yerli uydusu Türksat 6A uzayda, ilk sinyal geldi Kılıçdaroğlu geri döndü: ''Sitemim var'' Ankara'da orman yangını: Alevler bir köyü sardı İstanbul'da bayıltan yol verme kavgası: Döve döve bayılttılar