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  4. Yine bir asansör faciası: Bir kadın korkunç bir şekilde can verdi

Yine bir asansör faciası: Bir kadın korkunç bir şekilde can verdi

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İstanbul'un Fatih ilçesinde bir aktar dükkanında çalışan yabancı uyruklu işçi arızalanan yük asansöründen kaçmak isterken başı sıkışınca feci şekilde can verdi.

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