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  4. Yine bir boşanma aşamasındaki eş dehşeti: 2 ölü, 2 de yaralı var

Yine bir boşanma aşamasındaki eş dehşeti: 2 ölü, 2 de yaralı var

Balıkesir’de eşiyle ayrılma aşamasında olan bir kişi kayınvalidesini ve baldızını bıçaklayarak öldürdü, eşi ve kayınpederini ise yaraladı.

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