Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine bir boşanma aşamasındaki eş dehşeti: 2 ölü, 2 de yaralı var Yine bir boşanma aşamasındaki eş dehşeti: 2 ölü, 2 de yaralı var 14 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 08:00 Balıkesir’de eşiyle ayrılma aşamasında olan bir kişi kayınvalidesini ve baldızını bıçaklayarak öldürdü, eşi ve kayınpederini ise yaraladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670ca5797f1b1de96004c613" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte eli palalı trafik teröristi kamerada Galata filmindeki cinsellik sahneleri Sarp Bozkurt - Ezgi Bozkurt evliliğini sarstı Tam 6 organize suç örgütü daha ''kuyu''ya düştü Hizbullah, İsrail'i vurdu: Çok sayıda ölü ve aralı var Murat Boz sahnede saldırıya uğradı Esenyurt'ta hamile kadına taciz Prof. Dr. İlber Ortaylı: ''Zeytinlik alın, zeytin yetiştirin'' Düğün salonu bir anda savaş alanına döndü Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti