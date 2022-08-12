Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine bir çıplak rezaleti! Yolun ortasında çırılçıplak spor yaptı Yine bir çıplak rezaleti! Yolun ortasında çırılçıplak spor yaptı 12 Ağustos 2022 Cuma Saat: 11:25 İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kişi yolun ortasında çırılçıplak spor yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f60e73d444f47f3c2a5c83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yağmurda ağaç altına sığınmışlardı, düşen yıldırımla korkunç ölüm anı kamerada! İstanbul'da korkunç cinayet Alkollü sürücü polisi isyan ettirdi: ''Boynumu kes, üflemem!'' Haluk Levent kanseri yenen çocukla birlikte dans etti Türkiye'de bulunan ünlü rock grubuna saldırı Erdoğan'dan Vali'nin konuşmasına müdahale Bayrağımızı yakıp, Özgür Suriye Ordusu bayrağı açtılar! Ali Babacan böyle protesto edildi: ''Erdoğan'' sloganları atıldı Cinsel saldırıya uğrayan kadın, kucağında çocuğuyla kanlar içinde esnafa sığındı