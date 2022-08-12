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  4. Yine bir çıplak rezaleti! Yolun ortasında çırılçıplak spor yaptı

Yine bir çıplak rezaleti! Yolun ortasında çırılçıplak spor yaptı

İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kişi yolun ortasında çırılçıplak spor yaptı.

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