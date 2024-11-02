  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yine bir eski eş vahşeti, yine bir kadın cinayeti: Bir kadın, bir anne daha katledildi

Yine bir eski eş vahşeti, yine bir kadın cinayeti: Bir kadın, bir anne daha katledildi

Güncelleme:

Konya'da 25 yaşındaki 3 çocuk annesi genç kadın, eski eşi tarafından boş arazide bıçaklanarak öldürüldü. Cani eski eşin, genç kadını "konuşmak istiyorum" diyerek çağırdığı öğrenildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Tünel çıkışı zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi
Tünel çıkışı zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi
Kaldırıma çıkan araç 2 kadını ezdi: Kadınlardan biri öldü
Kaldırıma çıkan araç 2 kadını ezdi: Kadınlardan biri öldü
Yüzde 70 indirimi duyan vatandaş birbirini ezdi
Yüzde 70 indirimi duyan vatandaş birbirini ezdi
AK Partili Mustafa Varank ölümden döndü
AK Partili Mustafa Varank ölümden döndü
MSB, çocuk teröristlerin ifadelerini yayınladı
MSB, çocuk teröristlerin ifadelerini yayınladı
MSB, çocuk teröristlerin ifadelerini yayınladı
MSB, çocuk teröristlerin ifadelerini yayınladı
Hatay'da orman yangını: Yangın evlere sıçradı
Hatay'da orman yangını: Yangın evlere sıçradı
Ali Koç'tan Galatasaray için çok ağır suçlama
Ali Koç'tan Galatasaray için çok ağır suçlama
Hastanede silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Hastanede silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı