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  4. Yine bir ev sahibi şiddeti: Gece yarısı kiracısına kabusu yaşattı

Yine bir ev sahibi şiddeti: Gece yarısı kiracısına kabusu yaşattı

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Artık tamamen bir barınma krizine dönüşen fahiş kira fiyatlarıyla ilgili olarak ev sahipleri ile kiracılar arasındaki tartışmalara bir yenisi daha eklendi.

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