Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine bir ev sahibi şiddeti: Gece yarısı kiracısına kabusu yaşattı Yine bir ev sahibi şiddeti: Gece yarısı kiracısına kabusu yaşattı 20 Temmuz 2023 Perşembe Saat: 13:35 Güncelleme: 20 Temmuz 2023 Perşembe 13:35 Artık tamamen bir barınma krizine dönüşen fahiş kira fiyatlarıyla ilgili olarak ev sahipleri ile kiracılar arasındaki tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b90df88a23981f0156e883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türiye'nin turizm cennetinde ''ölümüne'' serinlik! İstanbul'da kadın kılığında banka soygunu Burası bir başka Türkiye: Biz sıcaktan kavrulurken, onlar soba yakıyor! Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi açıklandı Altın alanlar dikkat! 80 milyon TL'lik altın operasyonu Polisten kaçan yabancı uyrukluya vatandaş tekmesi İstanbul'da döner bıçaklı dehşet! Nadir canlı görüntülendi... Pespembe rengiyle ortaya çıktı! PKK'nın kasası Türkiye'de yakalandı! 30 yıllık arşiv ele geçirildi