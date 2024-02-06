Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine bir hasta yakını saldırısı: Doktoru hastanede hastanelik ettiler! Yine bir hasta yakını saldırısı: Doktoru hastanede hastanelik ettiler! 06 Şubat 2024 Salı Saat: 15:06 Güncelleme: 06 Şubat 2024 Salı 15:06 Gaziantep’te Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisinde "Ne kimliği ulan, sen muayeneni yap" diyen hasta yakınlarının saldırısına uğrayan doktorun burnu kırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c220ac17273ee86f02deb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul trafiğinde yine eli silahlı maganda dehşeti Biden’dan yeni bir gaf daha Gökhan Zan Hatay'da bağıra bağıra isyan etti Olası Marmara depremi için İstanbul'da yeni alarm: ''7 bini aktif!'' Şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı Van’da bir evin üzerine çığ düştü Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısı kamerada Murat Kurum: ''İstanbul'umuzda tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız''