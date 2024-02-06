Yine bir hasta yakını saldırısı: Doktoru hastanede hastanelik ettiler!

Gaziantep’te Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisinde "Ne kimliği ulan, sen muayeneni yap" diyen hasta yakınlarının saldırısına uğrayan doktorun burnu kırıldı.

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