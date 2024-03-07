Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine bir ''hayırsız evlat'' dehşeti! Ailesinin evini kundakladı Yine bir ''hayırsız evlat'' dehşeti! Ailesinin evini kundakladı 07 Mart 2024 Perşembe Saat: 10:05 Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kişi, ailesinin yaşadığı daireyi benzin dökerek ateşe verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e96752d5400798d504c2e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taş Kağıt Makas dizisinde skandal sahne İstanbul'da metro seferleri durduruldu Yavaş'tan elini öpmek isteyen kişiye: ''kamu idarecisinin eli öpülmez bu bizim görevimiz'' Prof. Dr. Naci Görür Marmara'da beklediği depremin büyüklüğünü açıkladı Hatay'da bir kez daha deniz taştı; şehir sular altında Mart kapıdan baktırdı! Bir ilçede okullar tatil edildi Mitingde Türk Bayrağı'nı yere sererek namaz kıldı Bir organize suç örgütü daha çökertildi Çocuk parkında çocuk cinayeti: Pompalı tüfekle öldürüldü