Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine bir kadın, yine bir şiddet vakası: Başından vurup kaçtı Yine bir kadın, yine bir şiddet vakası: Başından vurup kaçtı 06 Eylül 2024 Cuma Saat: 07:55 Güncelleme: 06 Eylül 2024 Cuma 07:55 Sakarya'da ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi 35 yaşındaki bir kadını iş yerinde tabancayla başından vurarak ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66da8b4966007199f4025d03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fethiye'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var Türkiye'nin cennetine 5 günde düşen 50 yıldırım, 5 hektar ormanı küle çevirdi Çalıntı araçla polise ateş açtılar: 2 polis yaralandı, saldırı anı kamerada HÜRJET'ten Mısır semalarında nefes kesen uçuş Balık ölümlerinin yaşandığı İzmir Körfezi'yle ilgili korkunç rapor Minibüste iğrenç taciz: İranlı turist yolcuların gizlice fotoğraflarını çekerken yakalandı Haftalık ders saatleri azaltılacak mı? Bakan Tekin açıkladı Çanakkale'de vahşet: 2 köpek silahla katledildi İstanbul trafiğinde otomobil alev alev yandı