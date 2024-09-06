Yine bir kadın, yine bir şiddet vakası: Başından vurup kaçtı

Sakarya'da ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi 35 yaşındaki bir kadını iş yerinde tabancayla başından vurarak ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

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