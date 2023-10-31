Yine bir KYK yurdu, yine bir asansör kabusu

Türkiye Aydın'daki bir KYK yurdunda yaşanan asansör faciasında kaybettiği kız öğrencinin yasını tutarken bu sefer de Ordu'daki bir KYK yurdunda asansör faciası yaşandı: Öğrenciler kıl payı kurtuldu, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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