Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine bir KYK yurdu, yine bir asansör kabusu Yine bir KYK yurdu, yine bir asansör kabusu 31 Ekim 2023 Salı Saat: 07:02 Türkiye Aydın'daki bir KYK yurdunda yaşanan asansör faciasında kaybettiği kız öğrencinin yasını tutarken bu sefer de Ordu'daki bir KYK yurdunda asansör faciası yaşandı: Öğrenciler kıl payı kurtuldu, 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65407c6719c81e5d662f3aa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adliyede Can Atalay arbedesi Hamas'tan yeni rehine videosu! Netanyahu'dan yanıt geldi Meclis'te alkışlı protesto! Konuşmasına izin vermediler İsrail ile Hamas arasında sıcak temas Türk Yıldızları'nın gözünden 100. yıl gösterisi Tebrik töreninde Erdoğan'ın zor anları Pes artık! Kaçak trafoyu tarlaya gömmüşler Anıtkabir'de 100. yıla yakışır rekor! Yüzbinler akın etti TEM otoyolunda faciadan dönüldü! Korkunç kaza kamerada