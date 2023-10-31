  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yine bir KYK yurdu, yine bir asansör kabusu

Yine bir KYK yurdu, yine bir asansör kabusu

Türkiye Aydın'daki bir KYK yurdunda yaşanan asansör faciasında kaybettiği kız öğrencinin yasını tutarken bu sefer de Ordu'daki bir KYK yurdunda asansör faciası yaşandı: Öğrenciler kıl payı kurtuldu, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Adliyede Can Atalay arbedesi
Hamas'tan yeni rehine videosu! Netanyahu'dan yanıt geldi
Meclis'te alkışlı protesto! Konuşmasına izin vermediler
İsrail ile Hamas arasında sıcak temas
Türk Yıldızları'nın gözünden 100. yıl gösterisi
Tebrik töreninde Erdoğan'ın zor anları
Pes artık! Kaçak trafoyu tarlaya gömmüşler
Anıtkabir'de 100. yıla yakışır rekor! Yüzbinler akın etti
TEM otoyolunda faciadan dönüldü! Korkunç kaza kamerada