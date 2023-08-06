Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine bir şemsiye vakası: Vatandaşı böyle uçurdu Yine bir şemsiye vakası: Vatandaşı böyle uçurdu 06 Ağustos 2023 Pazar Saat: 22:45 Güncelleme: 06 Ağustos 2023 Pazar 22:45 Bundan yıllar önce yine Türkiye'de yaşanan ve zihinlerden silinmeyen "şemsiyeli uçuş"un ikincisi yine Türkiye'de yaşandı. Güvenlik kameraları rüzgardan uçan şemsiyenin bir vatandaşı da beraberinde götürdüğü anları saniye saniye kaydetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64cff853a01642598e755e23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çocukların kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması: 7,2 ila 7,6 büyüklüğünde olacak Kılıçdaroğlu yerel seçim startını Erzincan'da verdi: ''Sizden tek isteğim...'' Felaketin üzerinden 6 ay geçti... İşte Kahramanmaraş'ın son hali Bodrum'da gulet battı; 3 kişi kurtarıldı Ekmeğini denizin dibinden çıkartıyor! Elindekileri gören tatilciler şaşkına dönüyor Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza: Yaralılar var Antalya'da 6 kişi gurbetçiye sopalarla saldırdı İstanbul'un plajları temiz çıktı