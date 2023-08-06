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Yine bir şemsiye vakası: Vatandaşı böyle uçurdu

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Bundan yıllar önce yine Türkiye'de yaşanan ve zihinlerden silinmeyen "şemsiyeli uçuş"un ikincisi yine Türkiye'de yaşandı. Güvenlik kameraları rüzgardan uçan şemsiyenin bir vatandaşı da beraberinde götürdüğü anları saniye saniye kaydetti.

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