Yine bir şemsiye vakası: Vatandaşı böyle uçurdu

Bundan yıllar önce yine Türkiye'de yaşanan ve zihinlerden silinmeyen "şemsiyeli uçuş"un ikincisi yine Türkiye'de yaşandı. Güvenlik kameraları rüzgardan uçan şemsiyenin bir vatandaşı da beraberinde götürdüğü anları saniye saniye kaydetti.

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