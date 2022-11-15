Yine bir skandal, yine Mehmet Ali Erbil! Engelli kıza yaptığı tepki çekti

Mehmet Ali Erbil bu sefer de destek için Tiktok’ta yayına aldığı engelli kızı yayından atmasıyla tepkileri üzerine çekti.

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