Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine bir skandal, yine Mehmet Ali Erbil! Engelli kıza yaptığı tepki çekti Yine bir skandal, yine Mehmet Ali Erbil! Engelli kıza yaptığı tepki çekti 15 Kasım 2022 Salı Saat: 13:50 Güncelleme: 15 Kasım 2022 Salı 13:50 Mehmet Ali Erbil bu sefer de destek için Tiktok’ta yayına aldığı engelli kızı yayından atmasıyla tepkileri üzerine çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63736eedbbd16444ed5b46f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk mühendisler bir ilki başardı! Erdoğan, Suudi Prens Selman ile görüştü İstanbul'da akıllara durgunluk veren kaza! Ön tekerleri yerinden çıktı Tunceli'de 881 personelle dev operasyon Taksim saldırısında yeni gözaltılar Taciz zanlısına sokak ortasında öldüresiye dayak kamerada Erdoğan ve Biden'dan kritik görüşme Suriyeli kaçakların Türkiye'ye sızdığı anlar kamerada Polis eve girer girmez kadın teröristin boğazını sıktı! İşte sebebi...