Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine bir Suriyeli, yine bir Suriyeliyi yine Türkiye’de dolandırdı Yine bir Suriyeli, yine bir Suriyeliyi yine Türkiye’de dolandırdı 08 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 14:26 Bursa'da yaşayan Suriyeli kuyumcu, kendisi gibi Suriye vatandaşlarından topladığı milyonlarca liralık altınla sırra kadem bastı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668bccffc93742725f026543" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriyeliler genç kızların ellerindeki Türk Bayrağını aldı Çakmak gazı 3 genci hastanelik etti Rusya'dan Kiev'e füze yağmuru: Çok sayıda ölü var Suriyeli sanılmaktan korktuğu için ''Suriyeli değilim'' pankartıyla geziyor 69 yaşında diplomasını bozkurt işaretiyle aldı Mourinho'dan beklenen transfer açıklaması geldi Kuzey Irak'ta binlerce doçka mühimmatı ele geçirildi Laf atma kavgasında çekti vurdu: O anlar kamerada ''Evde paketleme işi'' yalanıyla yüzlerce kişi dolandırıldı: Çok sayıda gözaltı var