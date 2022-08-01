Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine boşanma aşamasındaki eş dehşeti: Dayak, tehdit, taciz! Yine boşanma aşamasındaki eş dehşeti: Dayak, tehdit, taciz! 01 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 15:00 İzmir'de geçtiğimiz hafta boşanmak istediği eşi tarafından evinde bıçakla rehin alınan genç kadın yaşadığı kabusu anlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e7c06b1eb2456c4c3a8c73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çakma mehdiden otomatik silahlarla skandal paylaşım Artvin'de paraşütçü piknikçilerin üzerine indi Afganların Tevhid bayraklı konvoy olay oldu! Ekrem İmamoğlu: ''Yazık bu ülkenin kaynağına, zamanına, emeğine...'' Bomba aşk iddiası! Çağla Şıkel ile Tolga Akış birlikte mi? Açıklama geldi Kırmızı listedeki Arap tavşanı böyle görüntülendi İstanbul'da cadde boks ringine döndü İstanbul'da tekstil atölyesinde patlama: Yaralılar var Fırında ''bayat ekmek'' cinayeti