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  4. Yine boşanma aşamasındaki eş dehşeti: Dayak, tehdit, taciz!

Yine boşanma aşamasındaki eş dehşeti: Dayak, tehdit, taciz!

İzmir'de geçtiğimiz hafta boşanmak istediği eşi tarafından evinde bıçakla rehin alınan genç kadın yaşadığı kabusu anlattı.

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