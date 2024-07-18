Yine ciğerlerimiz yanıyor: Manisa'da orman yangını

Yunan şarkıcı Türk Bayrağı'nı ve Atatürk resmini görünce sahneye çıkmadı

İntihar mı, cinayet mi ? Eski sevgilisi ile tartıştı, 7'nci kattan atladı

Düğün sonrası dünür dehşeti: Damat da gelinin ailesi de hastanelik oldu