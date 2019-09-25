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  3. 25 Eylül 2019 11:20

Yine damperli kamyon dehşeti

Düzce'de, yolda açılan damperi üst geçide takılan kamyon motor kısmının üzerinde havaya kalktı. Kamyon dik dururken 2 kişi yaralandı.

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