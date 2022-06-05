Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine doktora şiddet! Yine doktora şiddet! 05 Haziran 2022 Pazar Saat: 23:35 Siirt'in Kurtalan ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Vedat Oran, vücudunun bütün röntgenini çekmediği gerekçesiyle hastası M.T. tarafından darbedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/629d1387c870af34c81db8f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kiliseye kanlı saldırı: En az 50 ölü var Polise yakalanan bir kamyon dolusu kaçak göçmen böyle kaçtı Düğünde sel felaketi! Sel düğün salonunu bastı 12 yaşındaki çocuktan benzin istasyonunda silahlı soygun Zafer Partisi lideri Özdağ'dan AK Parti iktidarına: ''Soygun düzeniniz yetmedi mi?'' Tacizci Afgan'dan polise ahlaksız teklif! ''Beni bırakın para vereyim'' Zamlara sinirlenen Mustafa Sarıgül, elindeki kolayı fırlattı Ali Koç çok sinirlendi! O sözleri sonrası ayakta alkışlandı: Beni ihraç edin İnce'den ''seçim gecesi neredeydin?'' sorusuna yanıt