Yine erkek şiddeti! Tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı

Muğla Marmaris’te bir erkeğin bir kadına şiddet uyguladığı görüntüler hızla yayılırken, cani adamın tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

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