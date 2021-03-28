Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine erkek şiddeti! Tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı Yine erkek şiddeti! Tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı 28 Mart 2021 Pazar Saat: 16:50 Muğla Marmaris’te bir erkeğin bir kadına şiddet uyguladığı görüntüler hızla yayılırken, cani adamın tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606089b99fde6152e84fbff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti! Otobüs firmasında skandal! Engelli kadına temizlik yaptırdılar Hakan Çalhanoğlu'na canlı yayında sarı-kırmızı kalpler İYİ Parti'den ''Andımız'' eylemi İğrenç olay! Çocukları tatlı verme bahanesiyle içeri götürüp... Kelebekler Vadisi'ndeki suyu 33 yıldır kullandıkları ortaya çıktı İstanbullu koronavirüs dinlemedi! Her yer tıklım tıklım 32 kişinin öldüğü tren faciası kamerada! Mutasyonlu koronavirüsün çok tehlikeli bir özelliği keşfedildi