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  4. Yine erkek şiddeti! Tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı

Yine erkek şiddeti! Tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı

Muğla Marmaris’te bir erkeğin bir kadına şiddet uyguladığı görüntüler hızla yayılırken, cani adamın tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

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