Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine Esenyurt! Sitede meydan savaşı çıktı Yine Esenyurt! Sitede meydan savaşı çıktı 01 Ağustos 2023 Salı Saat: 12:25 Güncelleme: 01 Ağustos 2023 Salı 12:25 İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir sitede iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c8cf8c7a9a5d21703119d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hırsızlık şüphelisi kadını saçından tutup dövdü Tatil cennetinde yüzsüz hırsız kamerada İstanbul'da polise saldırı! Ortalık savaş alanına döndü Ormanda cinsel ilişkiye çift, bisikletliyi görünce neye uğradığını şaşırdı Bir kadın daha katledildi! Polis eşi gözaltında Korkunç cinayet sonrası Esenyurt'ta dev operasyon Rusya yine sivilleri vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var NatGeo Wild değil, Türkiye! Denizde kabusu yaşadı TEM otoyolunda polisinden film gibi operasyon!