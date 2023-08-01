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Yine Esenyurt! Sitede meydan savaşı çıktı

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir sitede iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

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