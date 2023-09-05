Yine Esenyurt, yine bir estetik ölümü iddiası daha

İstanbul'un suç semti haline dönüşen Esenyurt'ta ABD'li bir kadının özel bir estetik merkezinde geçirdiği operasyon sonrası hayatını kaybettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

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