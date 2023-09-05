Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine Esenyurt, yine bir estetik ölümü iddiası daha Yine Esenyurt, yine bir estetik ölümü iddiası daha 05 Eylül 2023 Salı Saat: 19:05 Güncelleme: 05 Eylül 2023 Salı 19:05 İstanbul'un suç semti haline dönüşen Esenyurt'ta ABD'li bir kadının özel bir estetik merkezinde geçirdiği operasyon sonrası hayatını kaybettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f751c1e9824379fc618723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ümit Özat Filenin Sultanı Vargas’ı hedef aldı İmamoğlu’ndan İBB'ye yönelik soruşturmaya çok sert tepki: ''Utanç verici! Delikanlı olun!'' İstanbul'da yangın paniği: Alevler 4 binayı sardı İYİ Partili vekilden olay yaratacak Altılı Masa açıklaması: Allah memleketi korumuş Kıskançlık krizine giren adam eşini ve kayınvalidesini öldürüp, intihar etti Tanju Özcan ile Eren Erdem arasında gerginlik - Türkiye Haberleri İstanbul'da taksici ile iki kadın birbirine girdi Diyarbakır'da göktaşı bulundu! 4 milyon TL'ye satışa çıkardılar Şebeke suyundan 150 kişi zehirlendi