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Yine Esenyurt, yine bir estetik ölümü iddiası daha

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İstanbul'un suç semti haline dönüşen Esenyurt'ta ABD'li bir kadının özel bir estetik merkezinde geçirdiği operasyon sonrası hayatını kaybettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

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