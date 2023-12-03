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Yine Esenyurt, yine günlük kiralık ev, yine vahşet

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İstanbul'un suç semtine dönüşen Esenyurt’ta günlük kiralık dairede işlenen korkunç cinayetin kan donduran detayları ortaya çıktı.

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