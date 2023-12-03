Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine Esenyurt, yine günlük kiralık ev, yine vahşet Yine Esenyurt, yine günlük kiralık ev, yine vahşet 03 Aralık 2023 Pazar Saat: 22:25 Güncelleme: 03 Aralık 2023 Pazar 22:25 İstanbul'un suç semtine dönüşen Esenyurt’ta günlük kiralık dairede işlenen korkunç cinayetin kan donduran detayları ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656cd63c64d037c48c0eba23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kan donduran görüntüler! Suç üstü yakalandılar Termometreler -25'i gösterdi, ortaya bu görüntüler çıktı Düğün konvoyu demeye bin şahit lazım: Yolu kesip silahları peş peşe ateşlediler Cem Davran’ın ''Cumhuriyet'' çıkışı gündeme damgasını vurdu Yakışıklı Güvenlik ve Xorto hayranlarıyla buluştu, ortalık karıştı! Boks maçını aratmayan kavga kamerada Trafikte dehşet! Tartıştığı sürücüleri aracıyla sıkıştırdı Beşiktaş kongresine üyelerden yoğun ilgi Usta sanatçı Can Gürzap'a veda! Gözyaşları sel oldu