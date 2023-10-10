Yine Esenyurt, yine olay! Eczanede borç dayağı

Esenyurt’ta ilaç almak için eczaneye gelen bir şahıs, içeri kendisine borcu olan arkadaşı girince yanına giderek beklemeden yumruk attı.

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