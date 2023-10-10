Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine Esenyurt, yine olay! Eczanede borç dayağı Yine Esenyurt, yine olay! Eczanede borç dayağı 10 Ekim 2023 Salı Saat: 11:06 Güncelleme: 10 Ekim 2023 Salı 11:06 Esenyurt’ta ilaç almak için eczaneye gelen bir şahıs, içeri kendisine borcu olan arkadaşı girince yanına giderek beklemeden yumruk attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652505f5b96dd91db7033623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çadırını alan oraya koştu! İşte Türkiye'nin yeni kamp noktası İsrail Gazze'yi vurduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı Hamas’ın katledip cesedini ifşa ettiği genç kadının son görüntüleri 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı İsrail polisinden Anadolu Ajansına müdahale İstanbul'da zincirleme kaza! 4 yaralı var! İstanbul'da korkunç kaza! Araç alev topuna döndü, 1 kişi öldü Marmaray'da 9 milyonluk gasp kamerada! Sağanak yağış Artvin'i fena vurdu!