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  4. Yine Esenyurt yine olay! Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi

Yine Esenyurt yine olay! Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi

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İstanbul'da her gün bir asayiş olayının yaşandığı Esenyurt ilçesinde bir güzellik merkezinde kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi.

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