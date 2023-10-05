Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine Esenyurt yine olay! Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi Yine Esenyurt yine olay! Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi 05 Ekim 2023 Perşembe Saat: 12:10 Güncelleme: 05 Ekim 2023 Perşembe 12:10 İstanbul'da her gün bir asayiş olayının yaşandığı Esenyurt ilçesinde bir güzellik merkezinde kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651e7d8469e7860d6d51a6d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Elektronik sigara içip vapur bacası gibi gezenlere bir ''müjde'' daha Ekonomide patlama beklerken, bakın patlayan ne oldu Motosiklet hırsızını suçüstü yakalayıp, streç filme sarıp dövdü İstanbul'da dev operasyon: 104 gözaltı var! İstanbul'da otoparkta yangın! Araçlar küle dönüştü Türkiye'nin gururu HÜRJET bir testi daha geçti Şimdi de Metaverse Bahis vurgunu! Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da korkutan yangın! Gece gündüze döndü Süper lüks otomobiller birbirine girdi! Korkunç kaza kamerada