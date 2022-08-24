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  4. Yine Esenyurt yine olay! Mahalle savaş yerine döndü

Yine Esenyurt yine olay! Mahalle savaş yerine döndü

İstanbul Esenyurt'ta, iki komşu esnaf arasında çöp atma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

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