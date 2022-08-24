Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine Esenyurt yine olay! Mahalle savaş yerine döndü Yine Esenyurt yine olay! Mahalle savaş yerine döndü 24 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 08:55 İstanbul Esenyurt'ta, iki komşu esnaf arasında çöp atma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olaya karışan 7 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6305bd472216a305884a16b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara’da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı Marmaris'te sürat teknesi alev topuna dönüştü İmam Halil Konakcı'nın hedefinde bu sefer Cem Yılmaz ve izleyicisi vardı İstanbul'un göbeğinde güpegündüz dehşet: 2 kişi hayatını kaybetti Sürpriz toplantı sonrası AK Parti'den erken seçim açıklaması Dünyaca ünlü oyuncu Russell Crowe'dan ''Türkiye'' paylaşımı Bir ilimizi hortum vurdu! Bir kişiyi havaya savruldu Silivri'de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada Çılgın koleksiyoncuya servet teklif ettiler ama reddetti