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  4. Yine Esenyurt, yine olay: ''Pencereden kadını atıyorlar'' ihbarıyla ortaya çıktı

Yine Esenyurt, yine olay: ''Pencereden kadını atıyorlar'' ihbarıyla ortaya çıktı

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İstanbul Esenyurt'ta "yetişin pencereden kadını atıyorlar" ihbarı üzerine olay yerine giden polis günlük kiralık bir dairede 21 yaşındaki genç bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

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