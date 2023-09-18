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Yine Esenyurt, yine olay! Polis ateş açtı

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İstanbul'da suç semti haline dönüşen Esenyurt'taki yol tartışmasında bir sürücü diğer bir sürücüye çekiçle saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı hava ateş açarak durdurabildi.

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