Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine Esenyurt, yine olay! Polis ateş açtı Yine Esenyurt, yine olay! Polis ateş açtı 18 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 11:00 Güncelleme: 18 Eylül 2023 Pazartesi 11:00 İstanbul'da suç semti haline dönüşen Esenyurt'taki yol tartışmasında bir sürücü diğer bir sürücüye çekiçle saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı hava ateş açarak durdurabildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650803a8ffa19845c47a53b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Geçen sene 40 liraydı, bu sene 8 lira! Ürünler elde kaldı Özdağ paylaştı: Netflix dizisindeki dikkat çeken Türkiye sahnesi İzmir'deki helikopter kazasında özel ekip devreye girdi İstanbul'da restoranda korkunç saldırı! İstanbul trafiğinde tekme tokat kavga kamerada Şaşkına çeviren görüntü... Musluklardan su yerine ''kurtçuk'' aktı Erdoğan'dan Elon Musk'a Türkiye çağrısı Dinamit yüklü kamyon devrildi; yol trafiğe kapatıldı Ayıların insanlara saldırmadığını söylerken saldırıya uğradı