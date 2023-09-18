Yine Esenyurt, yine olay! Polis ateş açtı

İstanbul'da suç semti haline dönüşen Esenyurt'taki yol tartışmasında bir sürücü diğer bir sürücüye çekiçle saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı hava ateş açarak durdurabildi.

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