  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yine Esenyurt, yine olay: ''Röntgenliyorlar'' deyip kurşun yağdırdı!

Yine Esenyurt, yine olay: ''Röntgenliyorlar'' deyip kurşun yağdırdı!

Güncelleme:

İstanbul Esenyurt'ta komşusunun evini dikizlediğini öne süren bir kişi, pompalı tüfekle komşusunun evine kurşun yağdırdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
37 ilde 189 DEAŞ'lı terörist gözaltında
37 ilde 189 DEAŞ'lı terörist gözaltında
Suudiler Türk gazetecileri gözaltına almaya çalıştı
Suudiler Türk gazetecileri gözaltına almaya çalıştı
Fergio House kurucusu ''tanıdık'' çıktı! Operasyondan yeni görüntüler
Fergio House kurucusu ''tanıdık'' çıktı! Operasyondan yeni görüntüler
Şükrü Özyıldız''dan Sibil Çetinkaya'ya ''hanımcılık kazanacak'' dedirten destek
Şükrü Özyıldız''dan Sibil Çetinkaya'ya ''hanımcılık kazanacak'' dedirten destek
KYK yurdunda kabus! 266 öğrenci hastanelik oldu
KYK yurdunda kabus! 266 öğrenci hastanelik oldu
Bu da ''Kardeşime eş arıyorum'' tuzağı
Bu da ''Kardeşime eş arıyorum'' tuzağı
Uludağ'da ''karsız'' yılbaşı tatilinin bedeli dudak uçuklattı
Uludağ'da ''karsız'' yılbaşı tatilinin bedeli dudak uçuklattı
Şanlıurfa’da liselilerin tekmeli-tokatlı kavgası kamerada
Şanlıurfa’da liselilerin tekmeli-tokatlı kavgası kamerada
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı 32 terörist Türkiye'de yakalandı
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı 32 terörist Türkiye'de yakalandı