Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine Esenyurt, yine olay: ''Röntgenliyorlar'' deyip kurşun yağdırdı! Yine Esenyurt, yine olay: ''Röntgenliyorlar'' deyip kurşun yağdırdı! 30 Aralık 2023 Cumartesi Saat: 09:35 Güncelleme: 30 Aralık 2023 Cumartesi 09:35 İstanbul Esenyurt'ta komşusunun evini dikizlediğini öne süren bir kişi, pompalı tüfekle komşusunun evine kurşun yağdırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658fba3bfbcf7bae0a0b03f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 37 ilde 189 DEAŞ'lı terörist gözaltında Suudiler Türk gazetecileri gözaltına almaya çalıştı Fergio House kurucusu ''tanıdık'' çıktı! Operasyondan yeni görüntüler Şükrü Özyıldız''dan Sibil Çetinkaya'ya ''hanımcılık kazanacak'' dedirten destek KYK yurdunda kabus! 266 öğrenci hastanelik oldu Bu da ''Kardeşime eş arıyorum'' tuzağı Uludağ'da ''karsız'' yılbaşı tatilinin bedeli dudak uçuklattı Şanlıurfa’da liselilerin tekmeli-tokatlı kavgası kamerada Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı 32 terörist Türkiye'de yakalandı