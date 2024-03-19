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  4. Yine ev sahibi - kiracı kavgası!

Yine ev sahibi - kiracı kavgası!

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Z.T., kira artışı sebebiyle tartıştığı kiracısı S.Y.'yi tabanca ile bacağından vurdu.

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