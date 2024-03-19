Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine ev sahibi - kiracı kavgası! Yine ev sahibi - kiracı kavgası! 19 Mart 2024 Salı Saat: 17:55 Güncelleme: 19 Mart 2024 Salı 17:55 Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Z.T., kira artışı sebebiyle tartıştığı kiracısı S.Y.'yi tabanca ile bacağından vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f9a77460d1792d9b0df753" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan açıkladı! Olaylı derbide futbolculara soruşturma açılacak mı? Bir kent sular altında! Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı Türkiye'nin el değmemiş cennetinde bungalov işgali CHP Şişli adayı Şahan'dan Murat Kurum'a ''rezerv yapı alanı'' sorusu 87 yaşındaki Bilal dede ''taraftar nasıl olur'' tüm Türkiye'ye gösterdi Adliyedeki ''kokain'' skandalından şoke eden ayrıntılar Altın avcısının feci sonu Öyle iddialar var ki... Ramazan'da bu mahallede davul çalınamıyor İsrail Refah’a saldırı başlattı