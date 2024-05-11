Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine ''evden kazanç sağlayın'' dolandırıcılığı Yine ''evden kazanç sağlayın'' dolandırıcılığı 11 Mayıs 2024 Cumartesi Saat: 11:51 Dolandırıcılar, sosyal medyada oluşturdukları ‘evde kazanç’ platformlarıyla iş arayanları dolandırdı. 6 ilde düzenlenen operasyonda çok sayıda zanlı yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663f319c834cff0f270c9863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'daki lüks rezidansa kuyumcu faresi baskını Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran Atatürk sahnesi Uzman isim Türkiye'yi uyardı: ''2. dalga geliyor, maskesiz sokağa çıkmayın'' Nikahta damada eşek şakası Müftünün öğretmen cenazesindeki ifadelerine çok sert tepki: Yazıklar olsun Şehir Hastanesi'nde 20 milyon TL'lik vurgun skandalı Türkiye bu sahneyi konuşuyor: ''Kadınların söz hakkının olmadığı yerde konuşmam'' 2 organize suç örgütü daha çökertildi ''Filistin'deki mücadele neyse Kurtuluş Savaşı da oydu''