Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine HDP kongresi yine skandal: PKK elebaşı bebek katili Öcalan’ın posterini açmaya çalıştılar Yine HDP kongresi yine skandal: PKK elebaşı bebek katili Öcalan’ın posterini açmaya çalıştılar 03 Temmuz 2022 Pazar Saat: 13:00 HDP'nin, 5. Büyük Kongresi’ni ‘Çözüm biziz, sözümüz var’ sloganıyla Ankara Spor Salonu’nda yapılırken yine skandal bir olay meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c168bffc64b8680073c2b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beykoz'da ormanlık alanda yangın: Çok sayıda itfaiye sevk edildi Katil köpek balığı kadını parçaladı! Dehşet anları kamerada 6 ay boyunca Survivor adasında kalan Batuhan Karacakaya Türkiye'ye dönünce hayatının şokunu yaşadı İstanbul'da metrobüs yangını Adana'da rüyasında görüp çalışmalara başlayıp petrol buldu Asgari ücret açıklanırken mikrofon açık kaldı, Erdoğan'ın o sözü olay oldu Çölden ''herhalde dünyanın sonu geliyor'' dedirten görüntü Canlı yayına damgasını vuran ekonomi tartışması: ''Sen nerede yaşıyorsun ya ?'' Kaçak Afganlar firarda! Telleri kesip kaçtılar, vatandaş silahlanıp peşlerine düştü