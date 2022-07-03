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  4. Yine HDP kongresi yine skandal: PKK elebaşı bebek katili Öcalan’ın posterini açmaya çalıştılar

Yine HDP kongresi yine skandal: PKK elebaşı bebek katili Öcalan’ın posterini açmaya çalıştılar

HDP'nin, 5. Büyük Kongresi’ni ‘Çözüm biziz, sözümüz var’ sloganıyla Ankara Spor Salonu’nda yapılırken yine skandal bir olay meydana geldi.

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