Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine Isparta, yine kar, yine elektrik kesintisi! Yine Isparta, yine kar, yine elektrik kesintisi! 03 Mart 2022 Perşembe Saat: 09:25 Isparta’nın bazı mahallerinde ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, elektrik kesintilerine neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62205f5d83429227136e9203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Teslim olan Rus askerinin gözyaşları! Ukraynalılar karnını doyurdu Kurtarma helikopteri düştü, 5 ölü var! Antalya'da hortum dehşeti! Mahalleyi yıkıp geçti Bilal Erdoğan: ''Starbucks’a gidince Türk kahvesi söyleyin'' Habertürk canlı yayını karıştı! Abdullah Ağar sinirlerine hakim olamadı Trafikteki çakarlı kadın ''girişimci'' böyle yakalandı Bayraktar AKINCI-B envantere giriyor Ukrayna direniyor... Kiev'de siren ve bomba sesleri Rus askerleri ellerinde el bombasıyla Ukraynalılardan kaçtı