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Yine Isparta, yine kar, yine elektrik kesintisi!

Isparta’nın bazı mahallerinde ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, elektrik kesintilerine neden oldu.

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