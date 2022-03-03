Yine Isparta, yine kar, yine elektrik kesintisi!

Isparta’nın bazı mahallerinde ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, elektrik kesintilerine neden oldu.

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