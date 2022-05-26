  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yine İzmir, yine camiden müzik yayını!

Yine İzmir, yine camiden müzik yayını!

İzmir'in Torbalı ilçesinde gece saatlerinde, camilerin merkezi ezan sistemine girilerek müzik yayını yapıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Külliye'de ilginç anlar! Erdoğan'ın şaşkınlığı yüzüne yansıdı
Kadın cinayeti zanlısından şoke eden savunma
Yer: İstanbul... Simidin fiyatını duyunca fırıncıyı dövdü
Yabancı uyruklu sığınmacıdan parkta skandal görüntü!
Merkez Bankası Mayıs 2022 faiz kararını açıkladı
Fotoğraflar Türkiye'den! ''Yaz beklerken kışı yaşıyoruz''
İzmir Körfezi'nde korkutan görüntü! Marul tarlasına döndü
Mühendis ofisinde ölü bulundu! İçeriye özel kıyafetle girildi
İzleyici Yeşilçam'ın gerçek ''Erşan Kuneri''sini buldu!