Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine İzmir, yine camiden müzik yayını! Yine İzmir, yine camiden müzik yayını! 26 Mayıs 2022 Perşembe Saat: 14:40 İzmir'in Torbalı ilçesinde gece saatlerinde, camilerin merkezi ezan sistemine girilerek müzik yayını yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628f673647ecf06b660964df" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Külliye'de ilginç anlar! Erdoğan'ın şaşkınlığı yüzüne yansıdı Kadın cinayeti zanlısından şoke eden savunma Yer: İstanbul... Simidin fiyatını duyunca fırıncıyı dövdü Yabancı uyruklu sığınmacıdan parkta skandal görüntü! Merkez Bankası Mayıs 2022 faiz kararını açıkladı Fotoğraflar Türkiye'den! ''Yaz beklerken kışı yaşıyoruz'' İzmir Körfezi'nde korkutan görüntü! Marul tarlasına döndü Mühendis ofisinde ölü bulundu! İçeriye özel kıyafetle girildi İzleyici Yeşilçam'ın gerçek ''Erşan Kuneri''sini buldu!