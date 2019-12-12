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  3. 12 Aralık 2019 16:00

Yine kadın cinayeti! Boğazı kesilerek öldürüldü

Bayburt’ta bir çocuk annesi kadın, boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayet zanlısının 1 kişiyi de kalbinden bıçakladığı öğrneildi.

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