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  3. 29 Şubat 2020 17:25

Yine kadın cinayeti! Eşini silahla vurup, taksiden attı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurularak taksiden atılan genç kadın hayatını kaybetti.

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