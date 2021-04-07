Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine kapkaççı dehşeti! Metrelerce yerde sürükledi Yine kapkaççı dehşeti! Metrelerce yerde sürükledi 07 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 11:45 Adana’da bir kişi, satın almak istediği cep telefonunu çalıp hafif ticari araçla kaçarken, telefonun sahibi ve ablasını yerde sürükledi. 2 yaşındaki çocuk ise şans eseri yara almadan kurtuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606d714504f197758f2a21a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yunan zulmünü Alman TV kanalı görüntüledi Yasak Elma'nın ''yayınlanmayan'' sahnesi sosyal medyayı salladı Canlı yayında Erdoğan için olay sözler: ''Seçimi kazanalım, dosyasını yargıya vereceğiz!'' Masumlar Apartmanı'nda Han'ın yeni sırrı ortaya çıktı Canlı yayında büyük kavga: ''AKP'liyim de, çıkıp da gazeteciyim deme bana!'' Emekli amiraller Akşener ve Bahçeli’ye dava açıyor Anadolu Ajansı Türkiye'nin 100 yıllık serüvenini kitaplaştırdı İşini bırakıp köyüne sera kurdu! 4 ülkeye ihraç ediyor İstanbul'da ''şifreli'' kumarhaneye baskın!