Yine kapkaççı dehşeti! Metrelerce yerde sürükledi

Adana’da bir kişi, satın almak istediği cep telefonunu çalıp hafif ticari araçla kaçarken, telefonun sahibi ve ablasını yerde sürükledi. 2 yaşındaki çocuk ise şans eseri yara almadan kurtuldu.

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