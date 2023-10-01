Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine Karadeniz, yine yağmur, yine kabus: 5 dakikalık yağış koca şehri yuttu! Yine Karadeniz, yine yağmur, yine kabus: 5 dakikalık yağış koca şehri yuttu! 01 Ekim 2023 Pazar Saat: 22:30 Yurt genelinde etkili olan sağanak yağışlar Karadeniz'de yine kabusa dönüştü. Dere taştı, sokaklar göle döndü, evler, iş yerleri, araçlar sular altında kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6519c8d297ec110c9e375003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Menzil Şeyhi'nin makyajı olay oldu Belediye başkanından sel mağduruna tokat Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ı suçlamıştı; işyeri kurşunlandı Fıstık deposunda mide bulandıran skandal: Afiyet olsun Türkiyem! A Haber muhabirine tekme tokat dayak Erdoğan'dan emekli maaşı sorusuna yanıt Bakan Yerlikaya açıkladı: O görüntülere soruşturma! Komşuların kaçak kat kavgası kanlı bitti Ankara'da bombalı saldırı: Hainler veterineri öldürüp aracını çalmış!