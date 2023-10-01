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  4. Yine Karadeniz, yine yağmur, yine kabus: 5 dakikalık yağış koca şehri yuttu!

Yine Karadeniz, yine yağmur, yine kabus: 5 dakikalık yağış koca şehri yuttu!

Yurt genelinde etkili olan sağanak yağışlar Karadeniz'de yine kabusa dönüştü. Dere taştı, sokaklar göle döndü, evler, iş yerleri, araçlar sular altında kaldı.

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