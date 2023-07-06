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Yine kira zammı kavgası: Ev sahibi kiracısını vurdu!

İstanbul'da bir ev sahibi ile kiracı arasında çıkan zam tartışmasında ev sahibinin oğlu silahla ateş ederek kiracıyı yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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