Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine kira zammı kavgası: Ev sahibi kiracısını vurdu! Yine kira zammı kavgası: Ev sahibi kiracısını vurdu! 06 Temmuz 2023 Perşembe Saat: 11:20 İstanbul'da bir ev sahibi ile kiracı arasında çıkan zam tartışmasında ev sahibinin oğlu silahla ateş ederek kiracıyı yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a67949debeeb45d56e78f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rusya Ukrayna'da yine sivilleri vurdu! Ölü ve yaralılar var Oto hırsızı kadına suç üstü! Böyle yakalandı Geceyi gündüze çeviren yangın! Bodrum'da otelin havuzunda ceset bulundu İstanbul'da bekçi köpeği dehşeti! Bir kadın hastanelik oldu Lunaparkta dehşet! Saatlerce böyle mahsur kaldılar Ali Koç açıkladı: Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı? 19 yıldır kesmediği bıyıklarının uzunluğu 1 metreyi aştı 30 yıl sonra köylerine dönüp tarıma başladılar