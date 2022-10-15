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  4. Yine maden yine acı! Bartın'daki faciada can kaybı yükseliyor

Yine maden yine acı! Bartın'daki faciada can kaybı yükseliyor

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.

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