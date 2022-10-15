Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine maden yine acı! Bartın'daki faciada can kaybı yükseliyor Yine maden yine acı! Bartın'daki faciada can kaybı yükseliyor 15 Ekim 2022 Cumartesi Saat: 09:10 Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/634a4ec8a7893864d0631b73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu üç oldu: Erdoğan, Putin'i bir kez daha bekletti Maden faciasından kurtulan işçinin sözleri duygulandırdı Bartın'da facianın yaşandığı maden ocağından kahreden görüntüler Bartın'da maden ocağında patlama: Bakan Koca acı haberi duyurdu Bartın'da göçükten çıkan işçi konuştu: Göz gözü görmedi Muharrem İnce'den Erdoğan'a ''dış politikada'' destek Kadın çiftçilere 10 milyar TL'lik destek Bakan Çavuşoğlu'ndan gaz merkezi açıklaması Bakan Kurum depozito iade sistemi için tarih verdi