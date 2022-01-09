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  4. Yine okul yine dayak skandalı! Sınıfta tekme tokat dövdü

Yine okul yine dayak skandalı! Sınıfta tekme tokat dövdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir lisede öğrencisini tekme tokat döven öğretmen kameraya yansıdı.

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