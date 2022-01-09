Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine okul yine dayak skandalı! Sınıfta tekme tokat dövdü Yine okul yine dayak skandalı! Sınıfta tekme tokat dövdü 09 Ocak 2022 Pazar Saat: 17:20 Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir lisede öğrencisini tekme tokat döven öğretmen kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61daef274d60162b9369fc93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kur korumalı TL mevduat sisteminin fikir babası ortaya çıktı Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk posterini parçaladılar! MEB harekete geçti Gezi teknelerinin üzerine kaya düştü: 7 ölü Marmaris dolu yağışıyla beyaza büründü Yol isteyen ambulansa ''gebersin'' diye bağıran temizlik personeline soruşturma Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'na yolsuzluk suçlaması! Canlı yayın karıştı 2022'nin en önemli gök olayı olarak tarihe geçecek! 20-30 yılda bir gerçekleşiyor canlı yayında tepki çeken zam değerlendirmesi Parmağına sıkışan 1 TL böyle çıkarıldı