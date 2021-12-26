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  4. Yine pitbull yine dehşet! Küçük çocuğa böyle saldırdı

Yine pitbull yine dehşet! Küçük çocuğa böyle saldırdı

Türkiye, Gaziantep'teki pitbull saldırısını konuşurken benzer bir olay Denizli'de yaşandı. 13 yaşındaki bir çocuk, pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.

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