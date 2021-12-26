Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine pitbull yine dehşet! Küçük çocuğa böyle saldırdı Yine pitbull yine dehşet! Küçük çocuğa böyle saldırdı 26 Aralık 2021 Pazar Saat: 19:55 Türkiye, Gaziantep'teki pitbull saldırısını konuşurken benzer bir olay Denizli'de yaşandı. 13 yaşındaki bir çocuk, pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c89e988980f771cb2ea5b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsmailağa Cemaati'nden ''kur korumalı mevduat'' açıklaması: ''Allah'a harp ilan etmektir'' Fenomen çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı Pazarda atılan ürünleri toplayan vatandaşların görüntüsü yürek sızlattı Büyükada'da köpek dövüşü skandalı! Kulaklarını kesmişler Türkiye'nin konuştuğu pitbull dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den barfiks şov! ''Mesih'' Hasan Mezarcı'nın doğum günü partisi olay oldu Sosyal medya bunu konuşuyor: İhaneti gözlük ele verdi! Ünlü gece kulübünde tepki çeken görüntü