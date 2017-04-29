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  3. 29 Nisan 2017 15:20

Yine sınav yine gözyaşı

ÖSYM tarafından yapılan YGS'de üniversite adayların bir kaç dakika geç kalarak yaşadıkları mağduriyet henüz unutulmamışken Başkentte yine bir sınav mağduriyeti yaşandı. İş yeri Hekimliği sınavına girecek olan çocuğu geç kalınca görevlilere

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