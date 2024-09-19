Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine sokak köpeği saldırısı: Küçük çocuk ölümden döndü Yine sokak köpeği saldırısı: Küçük çocuk ölümden döndü 19 Eylül 2024 Perşembe Saat: 14:01 Güncelleme: 19 Eylül 2024 Perşembe 14:01 İzmir'de, bir sokak köpeğini severken saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk, başı ve kulağından yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ec0476c14f16cfdc0e80f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir vahşet daha: Gömülü bulunan kemikler, 9 aydır kayıp olan Nihal'e ait çıktı İzmir'de 1.800 yıllık Romalı gladyatör lahiti bulundu MSB'den ''2 milyon göçmen'' açıklaması İstanbul'da kahreden kaza: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Türkiye'nin üçüncü büyük dağına mevsimin ilk karı düştü Makarna fabrikasındaki patlamada 6 gözaltı Marmara Denizi'ne hayat öpücüğü: Oksijen seviyesi böyle artırılacak Hastanedeki patlamanın nedeni belli oldu: Hemşire çakmağını yakmış... Marmaris'te orman yangınlarında küle dönüşen alanların son hali görüntülendi