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  4. Yine sokak köpeği saldırısı: Küçük çocuk ölümden döndü

Yine sokak köpeği saldırısı: Küçük çocuk ölümden döndü

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İzmir'de, bir sokak köpeğini severken saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk, başı ve kulağından yaralandı.

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