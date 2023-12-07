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  4. Yine sokak köpekleri yine dehşet! Küçük çocuk ağır yaralandı

Yine sokak köpekleri yine dehşet! Küçük çocuk ağır yaralandı

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Ankara'da sürü halinde dolaşan başıboş köpekler küçük çocuğa saldırarak ağır yaralanmasına neden oldu.

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