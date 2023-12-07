Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine sokak köpekleri yine dehşet! Küçük çocuk ağır yaralandı Yine sokak köpekleri yine dehşet! Küçük çocuk ağır yaralandı 07 Aralık 2023 Perşembe Saat: 15:35 Güncelleme: 07 Aralık 2023 Perşembe 15:35 Ankara'da sürü halinde dolaşan başıboş köpekler küçük çocuğa saldırarak ağır yaralanmasına neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6571bc2c04d925cd690d5b33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail yine mülteci kamplarını bombaladı Ünlü kadın spiker canlı yayında çok kötü yakalandı İstanbul'da büyük yangın Çocuklarını İETT otobüsünde unuttuklarını sonra farkettiler Erdoğan Yunanistan'da açıkladı: ''Yeni bir dönem başlıyor'' Türkiye'nin masmavi gizli cennetleri çamurla doldu Bir ünlü oyuncu daha yerel seçimler için aday adayı oldu İstanbul'da trafiğin ambulans umursamaz magandası kamerada Asrın felaketi sonrası konteyner kentten ağlatan görüntüler