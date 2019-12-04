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  3. 04 Aralık 2019 00:05

Yine taksi yine aynı sorun ! Türk yolcuları taksiye almadılar

İstanbul'da vatandaşların çektiği görüntülerde taksicilerin Türk yolcuları almadığı, Arapları alarak yoluna devam ettiği görüldü. Görüntüler, daha önceki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

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